Syrien-Konferenz verspricht Milliardenhilfen

Brüssel. Um die Folgen des Kriegs in Syrien abzumildern, sollen weitere 7,5 Milliarden Euro bereitgestellt werden, teilte EU-Kommissar Janez Lenarčič nach einer Geberkonferenz am Montag abend in Brüssel mit. Einen großen Teil der Summe sagte Deutschland zu. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner (Grüne), kündigte einen Beitrag in Höhe von 1,053 Milliarden Euro zur Unterstützung von Syrern in Syrien selbst und den Nachbarstaaten an. Lindner betonte, aus deutscher Sicht könnten wegen der Situation in den von Damaskus kontrollierten Gebieten weiterhin keine Geflüchteten zwangsweise dorthin zurückgeschickt werden. Zuletzt hatten mehrere EU-Länder eine Neubewertung der Lage in Syrien gefordert. Vor allem Zypern hatte verlangt, bestimmte Gebiete in Syrien als sicher einzustufen, um Schutzsuchende dorthin abschieben zu können. (dpa/jW)