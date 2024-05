Deutschland scheitert bei Eishockey-WM an der Schweiz

Peter Schneider/KEYSTONE/dpa Guckst du Puck. Die Schweiz schlägt Deutschland

Ostrava. Vizeweltmeister Deutschland ist bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien im Viertelfinale gescheitert. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis verlor am Donnerstag in Ostrava den Klassiker gegen die Schweiz mit 1:3 (0:2, 1:0, 0:1). Nach zuvor zwei deutschen Viertelfinalsiegen in den vergangenen drei Jahren gegen die Schweiz stehen die mit sechs NHL-Stars angetretenen Eidgenossen am Samstag im Halbfinale in Prag. Ein Überzahltor von Dominik Kahun (32. Minute) war zu wenig. Deutschland beendet das Turnier nach der Vizeweltmeisterschaft im vergangenen Jahr als Sechster. Parallel zum Schweizer Sieg qualifizierte sich Vorjahresweltmeister Kanada durch ein 6:3 (2:1, 1:0, 3:2) gegen die Slowakei für die Halbfinalpartien. (dpa/jW)