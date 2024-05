Tarifeinigung im Einzelhandel in Niedersachsen, NRW und Bremen

Thomas Banneyer/dpa +++ dpa-Bildfunk Die Herzchen galten unter Beschäftigten im Einzelhandel nicht als das kämpferischste Mittel von Verdi

Hannover. Die Gewerkschaft Verdi und die Verhandlungsführer der Handelsverbände haben sich für die Beschäftigten im Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen sowie in Nordrhein-Westfalen auf einen Tarifabschluss geeinigt. Die Einigung der Tarifparteien folgt dem Abschluss, der in Hamburg am 8. Mai erzielt worden war.

Das Ergebnis im Norden wurde zuerst bekannt gegeben. Demnach erhalten die 330.000 Beschäftigten im niedersächsischen Einzelhandel und die rund 28.000 Beschäftigten in Bremen eine Lohnerhöhung in drei Stufen. Rückwirkend zum 1. Oktober 2023 sollen die Löhne dann um 5,3 Prozent und zum 1. Mai 2024 um 4,7 Prozent angehoben werden. Im dritten Tarifjahr sollen die Entgelte ab 1. Mai 2025 zunächst um einen Festbetrag von 40 Euro und dann um weitere 1,8 Prozent angehoben werden.

Der Abschluss in Nordrhein-Westfalen ist deckungsgleich. Die Kapitalseite erklärte, die Löhne würden über die Laufzeit von 36 Monaten um insgesamt 13,67 Prozent angehoben. Vollzeitbeschäftigte erhielten zudem eine Inflationsprämie von 1.000 Euro, Teilzeitbeschäftigte erhalten diese laut Verdi anteilig. Azubis erhalten 500 Euro.

Verdi-NRW-Verhandlungsführerin Henrike Eickholt erklärte, viele Streikaktionen der vergangenen zwölf Monaten hätten zu dem Abschluss geführt: »Für eine Verkäuferin bedeutet das Ergebnis, dass sie zum 1. Mai 2025 brutto knapp 400 Euro mehr im Monat zur Verfügung hat.« Erst mit dem Tarifabschluss würden bisher getätigte freiwillige Erhöhungen rechtssicher. (dpa/jW)