Armenien: Festnahmen bei Protesten

Jerewan. Die Polizei in Armenien hat bei Protesten gegen die Regierung des Landes zahlreiche Demonstranten festgenommen. »Insgesamt 273 Bürger wurden festgenommen, weil sie den berechtigten Aufforderungen der Polizei nicht nachkamen«, erklärte das Innenministerium am Montag. Die Proteste richten sich gegen Ministerpräsident Nikol Paschinjan wegen dessen territorialer Zugeständnisse an Aserbaidschan. Die Regierung in Jerewan hatte vergangene Woche vier Grenzdörfer an das Nachbarland abgetreten – als Teil eines Plans zur Normalisierung der Beziehungen. Seit der Übergabe wird in Armenien demonstriert, am Sonntag gingen Tausende Menschen in Jerewans Zentrum auf die Straße. Am Montag versuchten Hunderte Demonstranten in ganz Armenien, Straßen zu blockieren. (AFP/jW)