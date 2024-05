Litauen: Präsident will höhere Militärausgaben

Vilnius. Litauens Staatspräsident Gitanas Nausėda hat nach seiner Wiederwahl eine weitere Steigerung der Militärausgaben seines Landes gefordert. »Ich denke, wir sollten in den kommenden Jahren mindestens 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anstreben«, sagte Nausėda am Montag auf einer Pressekonferenz in Vilnius. Dies sei keine frei erfundene Zahl, sondern basiere auf den »aktuell dringendsten Bedürfnissen« des baltischen EU- und NATO-Landes. Konkret nannte Nausėda dabei die Aufnahme der deutschen Litauen-Brigade, die weitere Modernisierung der litauischen Armee und die Vorbereitungen zur Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht. Der seit 2019 amtierende Nausėda hatte sich am Sonntag mit einem Rekordergebnis gegen Regierungschefin Ingrida Šimonytė durchgesetzt. (dpa/jW)