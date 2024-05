Tote in Pakistan nach islamistischem Angriff

Islamabad. Bei einem islamistischen Angriff auf einen Außenposten des pakistanischen Militärs nahe der Grenze zu Afghanistan sind mindestens fünf Soldaten getötet worden. Auch fünf Angreifer seien bei den Gefechten ums Leben gekommen, sagte ein örtlicher Behördenvertreter der dpa am Montag. Der Angriff ereignete sich in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, die pakistanischen Taliban (TTP) reklamierten den Angriff für sich. Die TTP ist unabhängig von der Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan, strebt aber ebenfalls eine strenge Durchsetzung des islamischen Scharia-Rechts an. (dpa/jW)