Madrid und Kiew schließen »Sicherheitsabkommen«

Madrid. Spanien und die Ukraine haben beim ersten offiziellen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in dem EU-Land ein bilaterales »Sicherheitsabkommen« unterzeichnet. Die Vereinbarung sehe unter anderem eine spanische »Militärhilfe« im laufenden Jahr in Höhe von einer Milliarde Euro vor, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Montag nach dem Treffen mit Selenskij im Moncloa-Palast. Details wollte Sánchez nicht nennen. Er sagte nur, man werde weiter Flugabwehrraketen, »Leopard«-Panzer und Munition liefern. Laut spanischer Medien habe der iberische Staat bisher keinem anderen Land eine so große »Militärhilfe« zur Verfügung gestellt. (dpa/jW)