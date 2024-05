US-Delegation provoziert China mit Taiwan-Besuch

Taipeh. Eine Delegation demokratischer und republikanischer Abgeordneter des US-Kongresses hat am Montag Taiwans neuem Staatsoberhaupt Lai Ching-te in Taipeh die Unterstützung Washingtons für die Insel versichert. Der Besuch, der am Sonntag begann, fällt in eine Zeit verschärfter Spannungen zwischen Taipeh und Beijing. Bei seiner Amtseinsetzung am Montag vergangener Woche hatte Lai die Volksrepublik aufgefordert, sich mit der Unabhängigkeit Taiwans abzufinden. Darauf startete Beijing am Donnerstag ein zweitägiges Militärmanöver rund um die Insel, die völkerrechtlich zu China gehört. Eine Initiative der USA und anderer westlicher Länder, Taiwan als Beobachter zu einem bevorstehenden Gipfel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einzuladen, scheiterte unterdessen am Widerstand Beijings, wie am Montag gemeldet wurde. (AFP/Reuters/jW)