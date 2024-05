China startet Ausgabe von Staatsanleihen

Beijing. China hat die Ausgabe von langlaufenden Staatsanleihen angekündigt. Die Regierung werde am Freitag Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren in einem Umfang von mehr als 138 Milliarden US-Dollar ausgeben, kündigte das Finanzministerium in Beijing am Montag an. Weitere Wertpapiere mit 20 und 50 Jahren Laufzeit sollen demnach am 24. Mai und am 14. Juni auf den Markt kommen. China hatte in den vergangenen Jahren nur in seltenen Ausnahmesituationen auf die Ausgabe von langfristigen Staatsanleihen gesetzt, zuletzt Anfang 2020 zu Beginn der Coronapandemie. (AFP/jW)