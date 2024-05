Landesverband NRW der Werteunion gegründet

Siegen. In Nordrhein-Westfalen hat die rechtskonservative Werteunion am Sonnabend einen weiteren Landesverband gegründet. In Anwesenheit des Bundesvorsitzenden Hans-Georg Maaßen wurde die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel in Siegen zur Landesvorsitzenden gewählt, wie ein Sprecher sagte. Der Landesverband zählt demnach 184 Mitglieder. Die Werteunion um den früheren Verfassungsschutzchef Maaßen hatte sich Mitte Februar in Bonn als Partei konstituiert. (dpa/jW)