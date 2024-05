IW errechnet Folgen von EU-Austritt der BRD

Berlin. Ein Austritt der BRD aus der EU würde einer Einschätzung des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge Millionen Arbeitsplätze kosten und den Wohlstand deutlich schmälern. Ein sogenannter Dexit werde schon nach fünf Jahren zu einem um 5,6 Prozent niedrigeren realen Bruttoinlandsprodukt führen, so ein Ergebnis der am Sonntag vorgestellten Studie. In dieser Zeit gingen der BRD 690 Milliarden Euro an Wertschöpfung sowie 2,5 Millionen Arbeitsplätze verloren. Als Grundlage dienten den Forschern weggefallene Handelsvereinbarungen und EU-Arbeitskräfte beim EU-Austritt Großbritanniens (»Brexit«). (AFP/jW)