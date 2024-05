Tunesien: Anwältestreik nach Festnahmen

Tunis. Tunesische Anwälte haben am Donnerstag einen eintägigen landesweiten Streik begonnen. Hunderte von ihnen gingen in der Hauptstadt auf die Straße, um gegen die kürzliche Verhaftung von zwei ihrer Kollegen zu protestieren, von denen einer während seiner Haft gefoltert worden sein soll. Am Montag hatte die tunesische Polizei zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen den Sitz der Anwaltskammer gestürmt und Mahdi Zagrouba verhaftet. Er hatte Präsident Kaïs Saïed kritisiert, nachdem am Wochenende bereits Sonia Dahmani, eine weitere Anwältin, festgenommen wurde. Vergangene Woche hatten Hunderte Menschen gegen Saïed protestiert und einen Termin für freie und faire Wahlen gefordert. Seine Amtszeit endet in diesem Jahr. 2021 hatte er das gewählte Parlament aufgelöst, was die Opposition als Staatsstreich bezeichnet. (Reuters/jW)