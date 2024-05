Selenskij nennt Situation »äußerst schwierig«

Charkiw. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat am Donnerstag bei einem Besuch in der Großstadt Charkiw die Situation auf dem Schlachtfeld als »äußerst schwierig« beschrieben. Das ukrainische Militär teilte mit, seine Truppen kämpften in den nördlichen Bezirken der 45 Kilometer von Charkiw entfernten Ortschaft Wowtschansk gegen russische Einheiten. Die Ukraine hat in der Nacht auf Donnerstag erneut den Militärflugplatz Belbek auf der Krim mit Raketen beschossen. Dabei sei eine Treibstoffanlage getroffen worden und ein Feuer ausgebrochen, wie auch russische Militärblogger bestätigten. (Reuters/dpa/jW)