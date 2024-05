Verdi fordert Entlastung im öffentlichen Dienst

Berlin. In den anstehenden Tarifrunden für den öffentlichen Dienst in Deutschland will die Gewerkschaft Verdi neben höheren Einkommen vor allem Entlastungen für die Beschäftigten erreichen, beispielsweise Arbeitszeitforderungen. Nach internen Beratungen über den Sommer wollten die Gewerkschaften am 9. Oktober ihre Forderungen für die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Kommunen und Bund beschließen. Erste Verhandlungsrunde ist am 24. Januar. Für die Beschäftigten der Länder wird später im kommenden Jahr separat verhandelt. Zur Vorbereitung ihrer Forderungsaufstellung hatte Verdi Hunderttausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu ihrer Arbeitszeit befragen lassen. Viele sind demnach unzufrieden und berichten von unbesetzten Stellen, hohem Arbeitspensum und Überstunden. (dpa/jW)