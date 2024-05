Familie trotz Kirchenasyl abgeschoben

Bienenbüttel. Die Kirchengemeinde Bienenbüttel (Kreis Uelzen) hat scharfe Kritik an der Abschiebung einer russischen Familie geübt, die sich dort im Kirchenasyl befand. »Der Zugriff und die Festnahme der Familie an einem Sonntag und die Missachtung des Kirchenasyls per se erschüttert und erschreckt uns zutiefst«, sagte Pastor Tobias Heyden in einer Mitteilung vom Mittwoch. Mit einem Durchsuchungsbeschluss sollen sich Beamte Zutritt zur Wohnung verschafft haben. Die Familie wurde nach Barcelona geflogen. Laut Gemeinde war sie mit einem spanischen Visum auf der Durchreise, als in Russland ein Einberufungsbefehl für Vater und Sohn eingetroffen sei. (dpa/jW)