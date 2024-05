Aufzug im Wehrmachtsoldtimer

Dresden. Mehrere Männer sind am Donnerstag in einem alten Militärfahrzeug mit dem Kennzeichen WH 88 H und Reichskriegsflagge durch Dresden gefahren. Sie haben wiederholt den Hitlergruß gezeigt. Zudem skandierten sie während der Fahrt rechte Parolen, wie die Dresdner Polizei am Freitag mitteilte. Polizeibeamte stoppten demnach das Fahrzeug im Stadtteil Pieschen und stellten die Identitäten aller neun Insassen fest. Gegen die Männer im Alter von 27 bis 58 Jahren werde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung ermittelt. (AFP/jW)