Faschisten dürfen in Paris marschieren

Paris. Mehrere hundert Faschisten sind am Sonntag in Paris dem Aufruf des »Komitee 9. Mai« gefolgt und haben zwei Stunden lang mehrere Straßen im sechsten Arrondissement unter ihre Kontrolle gebracht, wie die Tageszeitung Le Monde am Montag online berichtete. Demnach hatte einige Stunden zuvor das Pariser Verwaltungsgericht ein Verbot aufgehoben mit der Begründung, dieses sei eine eindeutig illegale Einschränkung des Demonstrationsrechts. Im Ergebnis war es Identitären, Faschisten und Royalisten möglich, den Aufmarsch völlig straflos durchführen zu können. (jW)