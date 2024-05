Brasilien: Zahl der Unwettertoten steigt

Porto Alegre. Die Regenfälle im Süden Brasiliens haben am Wochenende weiter angedauert. Im Bundesstaat Rio Grande do Sul erhöhte sich die Zahl der Unwettertoten nach schweren Stürmen und Überschwemmungen auf 136. Am Sonnabend (Ortszeit) wurden noch immer 125 Menschen vermisst. Nach Angaben der Zivilschutzbehörde sind im südlichsten Bundesstaat mittlerweile mehr als eine halbe Million Menschen zur Flucht gezwungen. Laut dem Wetterdienst Metsul hätten die Regenmengen insbesondere Gebiete getroffen, in denen die Flüsse bereits stark gefüllt waren. Laut Nachrichtenagentur Agência Brasil waren in dem Bundesstaat beinahe 90 Prozent aller Städte von Hochwassern betroffen. (Reuters/dpa/jW)