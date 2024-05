London: Gasprom mit Verlusten bis 2030

London. Das britische Verteidigungsministerium hat sich am Sonntag erneut zum russischen Energiekonzern Gasprom geäußert. Demnach werde die Entkopplung vom europäischen Markt die Gewinne des Konzerns vermutlich bis 2030 belasten. Die Umleitung auf alternative Märkte habe nur fünf bis zehn Prozent der Verluste von 2023 in Europa aufgefangen, hieß es weiter. Ein Anstieg bei künftigen Verkäufen sei vom Bau neuer Exportinfrastruktur abhängig, so das Ministerium, das die Erdgaspipeline »Kraft Sibiriens« nach China nannte. Im Februar exportierte Gasprom 2,5 Milliarden Kubikmeter Gas über die Leitung.(dpa/jW)