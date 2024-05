Kanzler wiederholt Forderung nach Bauland

Potsdam. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat erneut mehr Bauland für den Wohnungsbau gefordert. Bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland sagte Scholz am Sonnabend in Potsdam, es müsse überall mehr Bauland ausgewiesen werden, in einigen Orten »auch neue Stadtteile«. Dafür gelte es, Bauvorschriften »massiv« zu erleichtern. Scholz hatte die Forderung bereits Ende März bei einem »Kanzlergespräch« in Brandenburg/Havel geäußert. Die Wohnungsbauziele der Ampelregierung von jährlich 400.000 Wohnungen sind inzwischen mehrfach für unerreichbar erklärt worden. (dpa/jW)