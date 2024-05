Thüringen: AfD plant Ausschlüsse

Berlin. In einem Streit um zwei AfD-Kandidatenlisten für die Kommunalwahl in Thüringen hat der Landesvorstand gegen neun Parteimitglieder ein Ausschlussverfahren eingeleitet. Die Mitglieder hätten »in besonders schwerwiegender Weise erheblich gegen die Ordnung der Partei verstoßen«, heißt es in einem Schreiben an das Landesschiedsgericht, aus dem der Stern am Sonntag zitierte. Hintergrund ist der Antritt zweier konkurrierender Listen für den Kreistag des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt bei der Kommunalwahl am 26. Mai. Eine Liste ist von der Kreis-AfD und eine – »AfL« – wird vom Landesverband unterstützt. (AFP/jW)