Pflegekräfte deutlich häufiger krankgeschrieben

Berlin. Zum Tag der Pflegenden am Sonntag hat die Stiftung Patientenschutz mehr finanzielle Unterstützung für die häusliche Pflege von Angehörigen verlangt. Das Pflegegeld müsse »sofort und pauschal um 300 Euro erhöht werden«, sagte Vorstand Eugen Brysch zu dpa. Die Techniker Krankenkasse (TK) berichtete am Sonntag von zunehmenden krankheitsbedingten Ausfällen von Pflegekräften in Heimen und Kliniken. Dort tätige Pflegekräfte waren demnach 2023 im Schnitt 29,8 Tage krank, nach 28,8 Tagen im Jahr 2022 und 23,3 Tagen im Jahr 2021. TK-Versicherte waren über alle Berufsgruppen hinweg im Schnitt 18,6 Tage krankgeschrieben. (dpa/jW)