Streiks bei Telekom am Sonntag gestartet

Berlin. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom hat die Gewerkschaft Verdi schon am Sonntag bundesweit zu Warnstreiks im Kundenservice aufgerufen. Verdi teilte mit, seit Beginn der Frühschicht um sechs Uhr seien Beschäftigte aufgerufen, während der gesamten Schicht die Arbeit niederzulegen. Die Ausstände, die ursprünglich erst am Montag beginnen sollten, sollen nun parallel zur vierten Verhandlungsrunde am Montag und Dienstag in Potsdam stattfinden. Verdi hatte mitgeteilt, zu der Kundgebung in der brandenburgischen Hauptstadt rund 4.500 Beschäftigte zu erwarten. Für rund 70.000 Tarifbeschäftigte beim Unternehmen fordert Verdi ein Gehaltsplus von 12 Prozent, mindestens aber 400 Euro im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Telekom hatte zuletzt 4,2 Prozent im Januar 2025 und noch einmal 150 Euro ab Oktober 2025 sowie eine Inflationsprämie von 2.000 Euro angeboten. (dpa/jW)