Iran will Mauer zu Afghanistan bauen

Teheran. Irans Regierung will Pläne zur Befestigung der Grenze zum Nachbarland Afghanistan vorantreiben, wie die Agentur IRNA am Sonntag berichtete. Demnach soll an der Grenze im Nordosten ein vier Meter hoher Betonwall mit Stacheldraht gebaut werden, um Übertritte ohne gültige Papiere zu verhindern. Im Iran leben geschätzte 4,5 Millionen Afghanen, viele davon ohne geregelten Aufenthaltsstatus. (dpa/jW)