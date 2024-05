USA: Uni wieder mit Normalunterricht

Los Angeles. Nach propalästinensischen Protesten ist die Universität von Kalifornien in Los Angeles (UCLA) am Montag zum Präsenzunterricht zurückgekehrt. Die Uniproteste hatten Mitte April an der Columbia University in New York begonnen und sich auf mindestens 30 weitere US-Hochschulen ausgeweitet. Am Donnerstag hatte die Polizei auf dem UCLA-Campus ein Protestcamp geräumt. Am Freitag kündigte die Universität dann die vorübergehende Umstellung auf Onlinebetrieb an. Laut einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der Hochschulleitung soll die Polizei weiter auf dem Unigelände präsent bleiben. (AFP/jW)