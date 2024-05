Ukraine: Russland erobert weitere Ortschaft

Moskau. Russland hat mit dem Dorf Kotljariwka bei Charkiw eine weitere Ortschaft im Osten der Ukraine eingenommen. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Montag zudem die Eroberung von Otscheretine bei Donezk, die es schon am Sonntag gemeldet hatte. Die Armee der Ukraine befindet sich gegenwärtig in der Defensive. Allerdings soll eine ukrainische Seedrohne vor der Krim ein russisches Schnellboot getroffen haben, wie am Montag aus Kiew verlautete. Seit Kriegsbeginn seien fünf russische Marineschiffe zerstört und eines beschädigt worden. (AFP/Xinhua/jW)