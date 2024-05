Islamische Organisation verurteilt Gazakrieg

Banjul. Die 57 Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) haben auf ihrem zweitägigen Gipfel am Wochenende in Gambias Hauptstadt Banjul eine Resolution verabschiedet, die sich für Sanktionen gegen Israel ausspricht. Der »Export von Waffen und Munition«, die von Israels Armee verwendet werden, »um in Gaza das Verbrechen des Genozids zu begehen«, müsse beendet werden, heißt es in dem Sonntag veröffentlichten Text. Er enthält zudem den Aufruf, jegliche abschreckende Maßnahme zu ergreifen, »um die Verbrechen der kolonialen israelischen Besatzung zu beenden«. (AFP/jW)