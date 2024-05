Chef der Atombehörde besucht Iran

Teheran. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, ist erstmals nach mehr als einem Jahr wieder für Gespräche in den Iran gereist. Wie iranische Medien übereinstimmend berichteten, traf Grossi am Montag in der Hauptstadt Teheran ein. Neben bilateralen Verhandlungen über Irans Atomprogramm steht die erste internationale Atomkonferenz des Landes auf Grossis Terminkalender. Im Februar hatte die IAEA gemeldet, dass Iran seine Atompläne vorantreibe. Das Außenministerium in Teheran bestreitet jedoch, dass das Land nach Nuklearwaffen strebe. (dpa/jW)