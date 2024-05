Dritte Phase der Wahlen in Indien

Neu-Delhi. Millionen Inder sind an diesem Dienstag aufgerufen, in der dritten Phase einer in sieben Stufen verlaufenden Parlamentswahl ihre Stimme abzugeben. Gewählt wird in elf Bundesstaaten und föderal verwalteten Gebieten, darunter Gujarat, der Heimat von Premierminister Narendra Modi von der extrem rechten Indischen Volkspartei (BJP), wie der Sender Al-Dschasira informierte. Der Urnengang, der im April begann, war bisher von unterdurchschnittlicher Beteiligung, Hassreden der BJP-Vertreter gegen Muslime und Vorwürfen der Opposition gekennzeichnet, die Wahlkommission sei befangen. Ergebnisse sollen im Juni feststehen. (jW)