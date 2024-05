Chinas Staatschef Xi zu Besuch in Paris

Paris. China und die EU sollten sich weiterhin als Partner sehen. Das sagte Chinas Präsident Xi Jinping am Montag anlässlich eines trilateralen Treffens mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Élysée-Palast in Paris. Da die Welt in eine Periode der Turbulenzen und des Wandels eintrete, sollten China und die EU als zwei wichtige Kräfte in der Welt dem Dialog und der Zusammenarbeit verpflichtet bleiben. Von der Leyen warf Beijing bei dem Treffen »staatlich geförderte Überkapazitäten« vor und verlangte »gleiche Marktzugänge«. Xi war am Sonntag in Paris eingetroffen und will an diesem Dienstag, dem 25. Jahrestag der Zerstörung der chinesischen Botschaft in Belgrad durch NATO-Beschuss, nach Serbien weiterreisen. Letzte Station seiner Europareise ist dann Ungarn. (Xinhua/AFP/jW)