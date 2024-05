Berliner Fernwärmenetz endgültig von Vattenfall an das Land übergeben

Bernd von Jutrczenka/dpa Aktivisten vom Berliner Energietisch demonstrieren vor dem Berliner Abgeordnetenhaus (21.3.2024)

Berlin. Das Fernwärmenetz des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall in der Bundeshauptstadt gehört jetzt endgültig dem Land Berlin. Am Donnerstag gingen die Anteile inklusive aller Kraftwerke, Netze, Tochtergesellschaften, Beschäftigten und Beteiligungen an das Land über, wie Vattenfall mitteilte. Der Kaufpreis beträgt rund 1,4 Milliarden Euro.

»Neben der Fortführung unserer Dekarbonisierung war für Vattenfall eine weitere Bedingung, dass der neue Eigentümer ein verlässlicher und fairer Arbeitgeber ist«, erklärte die Präsidentin und Vorstandsvorsitzende von Vattenfall, Anna Borg. »Beides ist mit dem Land Berlin als Käufer gegeben.« Mit dem Verkauf sind rund 1.700 Beschäftigte nicht mehr für Vattenfall, sondern für eine landeseigene Gesellschaft tätig.

Vattenfall hat mit seinem Wärmegeschäft bislang 1,4 Millionen Wohneinheiten und damit die überwiegende Mehrheit der Berliner mit Warmwasser und Wärme versorgt. Zu dem Netz gehören auch zehn große Heizkraftwerke sowie 105 kleinere Blockheizkraftwerke und verschiedene weitere Anlagen. Das Wärmenetz hat eine Gesamtlänge von 2.000 Kilometern. (AFP/jW)