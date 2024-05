Schweiz: Protest an Uni Lausanne

Lausanne. Mehrere hundert Menschen haben am Sonnabend auf dem Gelände der Universität Lausanne in der Schweiz an einer propalästinensischen Demonstration teilgenommen. Sie unterstützten damit eine Gruppe von Studenten, die seit Donnerstag ein Gebäude der Hochschule besetzt hält. Die Aktivisten fordern den Boykott israelischer akademischer Einrichtungen und einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza. (dpa/jW)