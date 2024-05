Mexiko: Tödliches Attentat auf Politiker

Mexiko-Stadt. Bei einem Angriff auf einen Kommunalpolitiker in Mexiko sind zwei Menschen getötet worden. Wie die Staatsanwaltschaft im südlichen Bundesstaat Chiapas am Sonnabend (Ortszeit) mitteilte, hatten der oder die Angreifer am Freitag auf Juan Gómez Morales geschossen, der bei den bevorstehenden Kommunalwahlen für die Mitte-links-Partei Chiapas Unido kandidiert. Während Gómez Morales unverletzt überlebte, kamen sein Sohn und ein weiterer Kandidat bei dem Attentat ums Leben. (AFP/jW)