Tote nach Angriff auf Lager in DR Kongo

Kinshasa. In der Demokratischen Republik (DR) Kongo sind mindestens 14 Menschen getötet und 35 weitere verletzt worden, als Milizen der Bewegung 23. März (M 23) am Freitag »etwa zehn« Bomben auf drei Einrichtungen für Binnenvertriebene abwarfen, wie Behörden am Sonnabend mitteilten. Die Zahl der Opfer des Angriffs auf die Flüchtlingslager in Goma, der Hauptstadt der östlichen Provinz Nordkivu, könnte demnach noch steigen. (Xinhua/jW)