Wahlen im Tschad haben begonnen

N’Djamena. Einsatzkräfte und nomadisch lebende Staatsbürger im Tschad haben bereits am Sonntag mit der Stimmabgabe für die regulär diesen Montag angesetzten Präsidentschaftswahlen begonnen. Auch im Ausland lebende Tschader konnten schon am Sonntag wählen. Insgesamt bewerben sich zehn Kandidaten um das höchste Staatsamt. Unter ihnen sind Übergangspräsident Mahamat Idriss Déby Itno und Premierminister Succès Masra. Eine mögliche Stichwahl findet am 22. Juni statt. (Xinhua/jW)