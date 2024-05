Togos Regierungspartei gewinnt Wahl

Lomé. In Togo hat die Regierungspartei die Parlamentswahl gewonnen. Die Union für die Republik (Unir) von Präsident Faure Gnassingbé erlangte bei der Wahl vom 29. April 108 der 113 Sitze in der Nationalversammlung, wie der Präsident der Wahlkommission, Dago Yabre, am Sonnabend unter Verweis auf vorläufige Ergebnisse mitteilte. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 61 Prozent. Mit diesem Ergebnis, das noch vom Verfassungsgericht bestätigt werden muss, könnte Präsident Gnassingbé dank einer am 19. April verabschiedeten Verfassungsreform weiter an der Spitze des westafrikanischen Landes bleiben. (AFP/jW)