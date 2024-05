Chinas Staatschef Xi startet Europareise

Paris. Chinas Staatschef Xi Jinping ist am Sonntag nachmittag zu seiner ersten Europareise seit der Coronapandemie in Paris eingetroffen. Offiziell beginnen soll der Staatsbesuch in Frankreich diesen Montag, wenn Xi von Präsident Emmanuel Macron empfangen wird. Im Zentrum der Gespräche sollen die Handelsbeziehungen sowie der Ukraine-Krieg stehen. Die EU-Länder hoffen über Xi Druck auf Russland ausüben zu können. Auf dem Programm steht am Montag auch ein Treffen von Xi, Macron und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Nach Frankreich will Xi Serbien und Ungarn besuchen.(AFP/jW)