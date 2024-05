Russland rückt im Donbass weiter vor

Kiew. Die russische Armee hat am Wochenende die vollständige Kontrolle über eine weitere Ortschaft im ostukrainischen Gebiet Donezk erlangt. Durch die Einnahme von Otscheretine sei die eigene taktische Lage verbessert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mit. Beobachter gehen davon aus, dass Russland nun in die nahegelegene Stadt Tschassiw Jar vorrücken will. Unterdessen rief der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij die Bevölkerung seines Landes anlässlich des orthodoxen Osterfestes am Sonntag in einem auf Telegram verbreiteten Video zur Einheit auf – und zeigte sich trotz der jüngsten Rückschläge siegesgewiss. Der russische Präsident Wladimir Putin nahm seinerseits am Sonntag am zentralen Gottesdienst in Moskau teil, bei dem Kirchenoberhaupt Kirill für den Schutz der »heiligen Grenzen« Russlands betete. (Reuters/jW)