EU-Statistik zur Arbeitslosenquote

Luxemburg. Der offizielle Anteil der Menschen ohne Lohnarbeit an der Gesamtbevölkerung der Euro-Länder habe im März unverändert bei 6,5 Prozent gelegen, teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag mit. Gut elf Millionen Menschen seien betroffen. Am höchsten lag die Quote demnach in Spanien (11,7 Prozent), gefolgt von Griechenland (10,2 Prozent), am niedrigsten in Tschechien und Polen mit jeweils 2,9 Prozent. In der BRD lag sie laut Eurostat angeblich bei 3,2 Prozent. Selbst die geschönte Zahl der Bundesagentur für Arbeit weist jedoch mit sechs Prozent einen beinahe doppelt so hohen Wert aus. (dpa/jW)