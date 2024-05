Türkei: Inflation auf 69,8 Prozent geklettert

Istanbul. Die türkischen Verbraucherpreise sind im April so stark gestiegen wie seit rund anderthalb Jahren nicht mehr. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 69,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikinstitut Tüik am Freitag mitteilte. Von März bis April zogen die Preise um rund 3,2 Prozent an. Die Zentralbank TCMB hatte den Leitzins im März von 45 auf 50 Prozent angehoben und in der vergangenen Woche so belassen. Nach Einschätzung der Währungshüter könnte die Teuerungsrate im Mai mit 73–75 Prozent ihren Höhepunkt erreichen. (Reuters/jW)