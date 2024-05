Blockade an Pariser Uni von Polizei aufgelöst

Paris. An der Pariser Universität Sciences Po hat die Polizei eine Sitzblockade von palästinasolidarischen Studierenden aufgelöst. 91 Menschen wurden aus dem Gebäude gebracht, hieß es am Freitag von der Polizei. Der Einsatz sei ohne Vorfälle und ruhig verlaufen. Aus dem Sitz des französischen Premiers Gabriel Attal hatte es zuvor geheißen, man werde Strenge walten lassen, wie französische Medien berichteten. Mittlerweile demonstrieren auch Studierende anderer Universitäten in Frankreich. (dpa/jW)