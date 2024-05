Mehr Tote durch Fluten in Ostafrika

Nairobi. In Folge der Überschwemmungen im ostafrikanischen Kenia ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Seit März wurden landesweit rund 210 Todesopfer gezählt, wie das Innenministerium in Nairobi am Freitag mitteilte. 22 Menschen seien allein in den vergangenen 24 Stunden gestorben. 90 Menschen würden noch vermisst. Kenia und andere ostafrikanische Länder sind seit Wochen von heftigen Regenfällen betroffen. Auch im Nachbarland Tansania löste der Dauerregen Überschwemmungen und Erdrutsche aus. Dort starben mindestens 155 Menschen. (AFP/jW)