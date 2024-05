Tories verlieren bei Nach- und Kommunalwahlen

London. Bei einer Nachwahl im nordenglischen Blackpool haben die regierenden Tories von Premierminister Rishi Sunak einen Parlamentssitz an die Opposition verloren. Der Kandidat der Labour-Partei, Christopher Webb, gewann laut den Wahlergebnissen vom Freitag mit einem deutlichen Vorsprung. Auch bei den Kommunalwahlen in England und Wales drohen den Tories herbe Verluste. Labour-Chef Keir Starmer fordert Sunak auf, umgehend eine Parlamentswahl auszurufen. Bis jW-Redaktionsschluss entschied Labour bereits die neu gegründete Region York and North Yorkshire, in der Sunaks eigener Wahlkreis liegt, für sich. (AFP/dpa/jW)