Baerbock in Australien: Engere Rüstungskooperation

Adelaide. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) will die Rüstungskooperation mit Australien weiter ausbauen. Konkrete Projekte nannte sie am Freitag nach einem Treffen mit ihrer Amtskollegin Penelope Wong in Adelaide allerdings nicht. Baerbock besuchte die Osborne-Werft, auf der das Bremer Unternehmen Lürssen sechs Patrouillenboote für die australische Marine baut. Ein anderes bilaterales Rüstungsprojekt ist die Produktion von 123 »Boxer«-Radpanzern durch Rheinmetall in Australien, die zwischen 2025 und 2030 an die Bundeswehr ausgeliefert werden sollen. (dpa/jW)