US-Zeitungen klagen gegen Tech-Konzerne

New York. Acht US-Zeitungen verklagen den Chat-GPT-Hersteller Open-AI und Microsoft wegen Urheberrechtsverletzung. Die Technologieunternehmen hätten Millionen urheberrechtlich geschützter Nachrichtenartikel ohne Erlaubnis oder Bezahlung entwendet, um ihre Chatbots mit künstlicher Intelligenz zu trainieren, so der Vorwurf. Die New York Daily News, Chicago Tribune, Denver Post und die fünf andere Zeitungen, die alle dem Hedgefonds Alden Global Capital gehören, reichten die Klage am Dienstag bei einem Bundesgericht in New York ein, berichtete der Guardian am selben Tag. »Wir haben Milliarden von Dollar ausgegeben, um Informationen zu sammeln und darüber in unseren Publikationen zu berichten, und wir können nicht zulassen, dass Open-AI und Microsoft (…) jetzt ihr Geschäft auf unsere Kosten aufbauen«, hieß es in einer schriftlichen Erklärung. (jW)