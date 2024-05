Amazon mit deutlichem Umsatzanstieg

Seattle. Das Handelsgeschäft und Cloud-Dienste haben Amazon im vergangenen Quartal ein kräftiges Umsatzplus beschert. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 143,3 Milliarden US-Dollar (134,3 Milliarden Euro), wie der weltgrößte Onlinehändler nach US-Börsenschluss am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. In der Cloud-Sparte AWS stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 25 Milliarden US-Dollar. Amazon profitiere in dem Geschäft auch vom verstärkten Bedarf an Rechenleistung für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz, sagte Konzernchef Andrew Jassy in einer Telefonkonferenz mit Marktbeobachtern. (dpa/jW)