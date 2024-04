Massengräber in Gaza: UNO fordert Untersuchung

Dawoud Abu Alkas/Reuters

Genf. Nach der Entdeckung von rund 200 Leichen in Massengräbern im Nasser-Krankenhaus im Süden des Gazastreifens hat die UNO eine internationale Untersuchung gefordert. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk verlangte am Dienstag in einer Erklärung »unabhängige, effektive und transparente Untersuchungen«, an denen angesichts des »vorherrschenden Klimas der Straflosigkeit« internationale Ermittler beteiligt sein sollten.

Krankenhäuser hätten nach dem humanitären Völkerrecht Anspruch auf einen »ganz besonderen Schutz«, sagte er mit Blick auf die auf dem Krankenhausgelände in Chan Junis ausgegrabenen Leichen. Zivilisten, Gefangene und weitere »außerhalb der Kämpfe« stehende Menschen gezielt zu töten, sei ein Kriegsverbrechen, erklärte Türk weiter.

Am Montag hatte die Zivilschutzbehörde des Gazastreifens bekannt gegeben, in den vergangenen drei Tagen rund 200 Leichen in Massengräbern in dem Krankenhaus entdeckt zu haben.

In den Krankenhäusern im Süden Gazas haben seit Kriegsbeginn zahlreiche Zivilisten Zuflucht gesucht. Nach Angaben von Beamten im Gazastreifen wurden im Nasser-Krankenhaus insgesamt 283 Leichen gefunden. Die UNO versucht, diese Angaben zu überprüfen. »Die Opfer sollen tief im Boden vergraben und mit Abfall bedeckt worden sein«, sagte Ravina Shamdasani, Sprecherin des Hochkommissariats. Unter den Toten sind demnach ältere Menschen und Frauen. Einige Leichen seien »mit gefesselten Händen und ohne Kleidung« gefunden worden.

Im Al-Schifa-Krankenhaus – dem größten Krankenhaus des Gazastreifens – wurden beim Einsatz der israelischen Armee nach deren Angaben zwischen dem 18. März und Anfang April etwa 200 Menschen getötet worden.

Um die genaue Anzahl der in den beiden Krankenhäusern getöteten Menschen zu bestimmen, »bestehen wir auf der Notwendigkeit internationaler Untersuchungen«, sagte Shamdasani in Genf. (AFP/jW)