Chile: Drei Polizisten im Süden getötet

Santiago de Chile. Im Süden Chiles sind drei Polizisten in einem Hinterhalt getötet worden, wie AFP am Sonnabend meldete. Ihre verkohlten Leichen seien in der Ortschaft Cañete rund 500 Kilometer südlich von Santiago de Chile in einem Patrouillenfahrzeug entdeckt worden. Das Gebiet steht unter der Aufsicht der Armee, nachdem dort wiederholt Brände gelegt worden waren. Für diese werden Angehörige der Mapuche verantwortlich gemacht. Die Indigenen fordern Ländereien zurück, bei denen es sich ihren Angaben zufolge um den Besitz ihrer Vorfahren handelt. (AFP/jW)