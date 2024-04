Jemen: Ansarollah schießen US-Drohne ab

Washington, D. C. Die weite Teile Jemens kontrollierenden Ansarollah (auch »Huthi« genannt) haben angegeben, erneut eine US-Drohne vom Typ »Reaper« mit Hilfe einer Rakete abgeschossen zu haben, wie dpa am Sonnabend abend meldete. Der Vorfall soll sich bereits am Freitag im Luftraum über Jemen ereignet haben. Das US-Militär sprach demnach von einem Absturz. Bereits im November und im Februar soll es den Ansarollah gelungen sein, jeweils eine »Reaper«-Drohne abzufangen. Sie wollen gegenwärtig mit einer Blockade des Roten Meers ein Ende des Gazakriegs erreichen. Gegen die Blockade haben USA und EU Marineverbände aufgestellt. (dpa/jW)