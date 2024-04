Mord an Politiker in Kolumbien

Bogotá. Im Südwesten Kolumbiens sind am Sonnabend fünf Menschen getötet worden. Medienberichten zufolge wurde der linke Politiker Jhon Fredy Gil in der Stadt Jamundí erschossen. In der Stadt Corinto wiederum wurde am selben Tag der Sänger Sebastián Muñoz zusammen mit drei weiteren Menschen während eines privaten Konzertes erschossen. Über die Urheber der Gewalttaten wurde bisher nichts mitgeteilt. Kolumbiens linker Präsident Gustavo Petro will der jahrzehntelangen Gewalt in Kolumbien ein Ende setzen, doch ist der Friedensprozess mit den bewaffneten Gruppen zuletzt ins Stocken geraten. (AFP/jW)